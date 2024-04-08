الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إحالة 11 من العاملين فى الوحدة الصحية فى الركابية بدمياط إلى التحقيق

صحة دمياط
صحة دمياط

قام الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بزيارة مفاجئة إلى الوحدة الصحية بالركابية بإدارة كفر البطيخ بمرور صباحى، وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال مواعيد العمل بشهر رمضان.

وأحال وكيل وزارة الصحة في دمياط ١١ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كما تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بالركابية تخدم ١٣٤٦١ نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة وصرف الألبان الصناعية، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية التى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية وفحص المقبلين على الزواج  والرعاية الصحية والنفسية للمسنين وحملة قلبك أمانة.

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