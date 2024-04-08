حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة (SCARLET LADY) والتي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54038 طن تشمل: 2450 طن علف بنجر و2615 طن مولاس و10984 طن كلينكر صب و22888 طن يوريا صب و1550 طن اسمنت صب و13551 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35890 طن تشمل: 15200 طن قمح و1530 طن ذرة و9257 طن خردة و7434 طن حديد و2469 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40402 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170305 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6634 شاحنة حيث تابع اللواء بحري احمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على ارصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ الساعة الماضية في دمياط.