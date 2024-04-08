الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"عيادات متنقلة".. استعدادات صحة دمياط لاستقبال عيد الفطر

محافظة دمياط
محافظة دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.

وأطلقت المحافظة عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءً، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان، والاحالة إلى المستشفيات.

والجدير بالذكر أن محافظة دمياط أعلنت رفع درجة التأهب بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة  لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.
 

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