إعدام 4 طن كعك وبسكويت فاسد في دمياط

كثفت مديرية الصحة حملاتها على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذا تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.

استهدفت الحملات المُنفذة مؤخرًا التفتيش على ١٢٠ منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم رصد مخالفات ل٥٩ منشأة تدار بدون ترخيص و٦ منشآت تمثل خطر داهم على الصحة العامة،حيث تم إتخاذ إجراءات الغلق الادارى وإيقاف التشغيل حيالها.



وعلى جانب آخر، تم ضبط ٤ طن أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر عبارة عن كعك وبسكويت ومنتجات البان، واعدام٣٠٠ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و١٩٠ لتر عصائر ومشروبات وزيت طعام سبق استعماله، كما تم سحب ٢١ عينة من الكعك والفسيخ المملح ومواد غذائية متنوعة لفحص صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وفيما يخص قطاع التموين، فقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة إعداد غرفة عمليات بمديرية التموين وربطها مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الموقف التموينى والاستجابه السريعة لشكاوى المواطنين، موجهة بتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع باسعارها المقررة وإحكام الرقابة على تلك المنظومة، وتعزيز مراكز السلع والجمعيات الاستهلاكية بكافة السلع وزيادة حصص أنابيب الغاز بالمستودعات والتأكد من مطابقتها للاوزان والمواصفات المقررة، علاوة على المتابعة الدورية للمخابز، كما أكدت على استمرار العمل بمعارض أهلًا رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك واستمرار تعزيز تلك المعارض بالسلع ،لافتة الى أهمية التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري للتأكد من صلاحية وجودة المعروض من السلع الغذائية والاسماك المملحة للحفاظ على صحة المواطنين حيث تابعت مديرية التموين في محافظة الحملات على الأسواق والمحال.