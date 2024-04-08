الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر أبرز الفرص الاستثمارية الحديثة في مدينة دمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة   دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطعة أرضٍ إستثمارية بنشاط سكني فندقي تجاري بـمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري  لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى يوم 15 من شهر أبريل الجارى.
 

لدعم الاستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم الموافقة على إتاحة قطعة أرض بنشاط سكنى فندقى تجارى شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بـمدينة  دمياط الجديدة  بنشاط سكنى فندقى تجارى  بمساحة ( 1349 ) متر مربع، سعر المتر ( 16355 ) جنيه، بنسبة بنائية  ( 40 % ) من مساحة قطعة الأرض، وبإرتفاع أرضى ودور أول علوى وغرف خدمة ( 10% من مساحة الدور الأرضي )، والردود لايقل عن 6 متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الموافقات اللازمة للمشروع ، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع (  3 )  أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

وأضاف رئيس الجهاز أن السداد بالدولار الأمريكي تحويلا من خارج البلاد، حيث يتم إستكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الارض بالدولار تحويلا من خارج البلاد( 5% جدية الحجز تم سدادها )، ونسبة 20%   تلتزم الشركة بسدادها خلال 60 يوم من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص )، بالإضافة إلى  ( 1% مصاريف إدارية و0.5 % مجلس أمناء ) وفقا للسعر النهائى الذي يعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية لقطعة الأرض، على أن يتم سداد باقى 75% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد على 3  أقساط سنوية متساوية، على أن يتم إحتساب الأقساط بالجنيه المصرى محملة بالفوائد البنكية( الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين ) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم إستحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد(بالإضافة إلى 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).
 

وأشار الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

بمدينة دمياط الجديدة المدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة دمياط الدكتورة منال عوض أحداث دمياط

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