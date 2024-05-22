الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط فعال.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حصلت “الدستور”، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ نهاية العام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد 

 

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بورسعيد منذ لحظات بعد اعتمادها من المحافظ . 

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية: السر فى الاعتماد على النفس

محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%

نتيجة ثالثة إعدادي محافظة بورسعيد عبر الدستور 

وفر موقع جريدة الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال موقع جريدة الدستور

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في بورسعيد 
 

وحصد الطالب آدم عمر عاشور، مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات، المركز الأول على مستوى بورسعيد، بينما حصد المركز الأول مكرر زياد محمد محمود، مدرسة الزهراء الرسمية، وريم محمود جابر، مدرسة الراعي الصالح بالمركز الثاني، وشاركتها في نفس المركز مريم يحيي، مدرسة الشهيد عمرو السقا، وآدم حسام، مدرسة طلعت حرب الرسمية للغات.

وحصدت المركز الثالث ميرنا مازن، مدرسة الصفوة ومعها كل من: عبد الرحمن محمد السيد، مدرسة العاشر، ورقية أيمن، مدرسة الشهيد عمرو السقا، وأسر عمرو، مدرسة بورسعيد لغات، وزياد محمود مرسي، مدرسة الخلفاء الراشدين، وعبد الرحمن إيهاب، مجمع مدارس محمد السيد، وحبيبة محمد عوض، مدرسة نبوية الجابري.  

وجاء فى المركز الأول دمج الطالب أحمد نادر محمد، مدرسة الرسالة، والأول مكرر دمج عمرو عبد الناصر، مدرسة الرسالة الحديثة.

وفي شأن آخر، قدم المحافظ، التهنئة، خلال التكريم، للطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين علي نتيجة هذا العام، مطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والاعتماد على النفس، والبعد عن تجار العلم الزائف في الدروس الخصوصية والاعتماد الاول والاخير علي الكتب المدرسية والحضور وعدم التغيب عن المدرسة لأنها هي الأساس في النجاح والتفوق ولا شي سواها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تعليم ببورسعيد اصبح نموذجا يحتذى به من قبل باقى محافظات الجمهورية وله السبق فى العديد من القضايا الهامة يعتبر ذلك ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار اعوام سابقة.

كما أثنى اللواء عادل الغضبان، على مجهود  قيادات التعليم ومعلمى بورسعيد مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الاعدادية هذا العام.

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تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية بالغربية

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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

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