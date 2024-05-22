الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية: السر فى الاعتماد على النفس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة السفيرة فايزا أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور محمد عبد التواب وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التعليم.

وقدم المحافظ، التهنئة خلال التكريم، للطلاب وأولياء أمورهم والمدرسين على نتيجة هذا العام، مطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والاعتماد على النفس، والبعد عن تجار العلم الزائف في الدروس الخصوصية والاعتماد الأول والأخير على الكتب المدرسية والحضور وعدم التغيب عن المدرسة؛ لأنها هي الأساس في النجاح والتفوق ولا شي سواها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تعليم ببورسعيد أصبح نموذجا يحتذى به من قبل باقى محافظات الجمهورية وله السبق في العديد من القضايا المهمة يعتبر ذلك ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار أعوام سابقة.

كما أثنى اللواء عادل الغضبان، على مجهود قيادات التعليم ومعلمي بورسعيد، مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الإعدادية هذا العام.

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بورسعيد تهنئة مدارس أوائل الإعدادية

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