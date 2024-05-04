السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"المعلم" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Watch it

المعلم
المعلم

تصدر مسلسل المعلم الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، للفنان مصطفي شعبان، والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه، وظهر فيه نخبة من ألمع النجوم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة الرقمية watch it.

ولاقي مسلسل المعلم للفنان مصطفي شعبان، إشادات عدة من قِبل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن قِبل النقاد، سواء داخل الماراثون الرمضاني 2024، وحتي  خارجه.

قصة مسلسل "المعلم"

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

 

أبطال مسلسل "المعلم"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

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قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم الماراثون الرمضاني 2024 مصطفى شعبان المنصة الرقمية watch it watch it

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