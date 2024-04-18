طارق النهري: دخلت المستشفى 3 مرات في تصوير "المعلم"

قال الفنان طارق النهري، إن دور شداد في مسلسل “المعلم” يختلف بشكل كلي عن مواصفاته الشخصية بشكل جذري، معبرًا: "أنا حبيت الدور جدا، وهو دور واحد متجوز اتنين وهو شرير جدا، وبالتالي الدور دة مختلف عن شخصية طارق النهري".

“المعلم”

وأكد الفنان طارق النهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامى محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الحريق الذي نشب في استوديو الأهرام كان أمر صعب للغاية، حيث بالرغم من الأشياء الكثيرة التي تم فقدها بسبب هذا الحريق إلا أن فريق العمل كان ملزم بانتهاء التصوير في غضون 10 أيام.

حريق ستوديو الأهرام

وتابع: "المخرج متميز لأنه هادى جدا وتعامل مع الحكاية بشكل راقى جدا رغم إنه ابن ناس لكنه عاش حكايات سوق السمك وأنا اتبسطت للتعامل معاه كمخرج وهذا هو أول تعامل".

واستطرد: “أنا دخلت المستشفى 3 مرات في تصوير المعلم ودخلت الحريق علشان اطفي لكن كانت مساحة فدان عبارة عن حتة جمر حمراء، وكانت شىء كارثي حسيت إن بيتي بيتحرق وقعدت أعيط زي العيال، والشركة المنتجة خسرت مبلغ خيالي يوم ما تكون ما خسرتش خسرت 12 مليون”.