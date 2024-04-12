طارق النهري عن "جودر": العمل كان شيقًا ويليق بمصر (فيديو)

تحدث الفنان طارق النهري عن الصعوبات التي واجهها في مسلسل جودر الذي تم عرضه في شهر رمضان:"العمل يخلي الواحد يعمله في كل حاجة سواء لبس أو ديكور".

أضاف النهري، خلال لقائه عبر برنامج “ليالي العيد”، مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه ظل 4 أيام يقوم بعمل مكياج الدور في المسلسل، قائلاً:" الباروكة اتغيرت يمكن 20 مرة".

وأشار إلى أن العمل كان شيقا، موضحًا أنه بذل مجهودا كبيرا في المسلسل حتى يخرج بهذه الصورة التي خرج بها للجمهور.

وتابع النهري أن مجموعة عمل مسلسل جودر نجوم كبار ساهمت في خروج العمل بهذه الجودة، موضحا أن العمل يليق بالدولة المصرية بعد غياب نوعية هذه المسلسلات في السنوات الماضية.