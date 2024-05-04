محمد عدوية لـ"الدستور": "ليالي مصر" فكرة مهمة للحفاظ على الصناعات الفنية

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل عيد الربيع وذلك يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات مشروع “ليالي مصر” الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالمنوفية، بالتعاون مع شركة تذكرتي، وعرض هذه الحفلات للجمهور في أعياد شم النسيم والربيع.

وأعرب عدوية عن سعادته الكبيرة لمشاركته بحفل خاص له ضمن مشروع ليالي مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة تذكرتي في أعياد شم النسيم والربيع، وهو مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وتابع عدوية في تصريحات لـ"الدستور" قائلًا: " حفلات ليالى مصر فكرة مهمة للحفاظ على الصناعات الفنية، وتطويرها وللترفيه للشعب المصرى فى الأعياد والمناسبات"، وهذا ما دفعني وشجعني للمشاركة فيها وهذا الأمر حمسني وشجعني كثيرًا.



وأضاف قائلًا: “هى وجهه للسياحة الداخلية داخل مصر، وأتمنى أن يستمر ذلك في كل المناسبات القادمة”.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سلسلة مجهوداتها في تطوير الصناعة، وكيفية إمتاع الجمهور من خلال مشاركتهم الاحتفال بجميع المناسبات الرسمية، الخاصة بالمسلمين والمسحيين والتنزهات بشكل عام، حيث تحرص على إرضاء جميع الأطراف والأذواق بمختلف المجالات.

وأطلقت المتحدة مشروع للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم تحت عنوان “ليالي مصر” وهو مشروع يشمل في مرحلته الأولى عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم في معظم محافظات مصر من الدلتا للصعيد.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.

وتطرح شركة "تذكرتي" تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.