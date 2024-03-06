قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. ماذا فعل حسن الصباح زعيم الطائفة خلال تواجده بمصر؟

ينتظر الجمهور المصري بلهفة، مشاهدة مسلسل "الحشاشين" 2024، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان.

وقبل عرضه، نستعرض في السطور التالية، ماذا فعل حسن الصباح زعيم الطائفة، واتباعه خلال تواجدهم بمصر.

أسس حسن الصباح تاريخيًا ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الباطنية أو الحشاشين، ولكن قبل طائفة الحشاشين، كانت حياة حسن الصباح مليئة بالأحداث.

ووفقًا للمؤرخين، فإن حسن الصباح من مواليد إيران عام 430هـ 1037م، ترعرع فى بيئة شيعية ثم انتقلت عائلته إلى الرى مركز نشاطات الطائفة الإسماعيلية، فعكف على البحث عن الطريقة الإسماعيلية الفاطمية وعمره لم يتجاوز 17 سنة، من خلال قراءة كتب الإسماعيلية، والتحدث إلى معتنقي هذه الطائفة، منها بعض معلمي التعاليم الإسماعلية.

ثم أدى اليمين أمام مبشر إسماعيلى نائب عن عبد الملك بن عطاش كبير الدعاة الإسماعيليين فى غرب إيران والعراق، وقابل الملك بن عطاش حسن الصباح، ثم وافق على انضمامه، ولكنه كلفه بمهمة في الدعوة وهي السفر إلى مصر لكى يسجل اسمه فى بلاط الخليفة الفاطمى بالقاهرة، وهو ما نفذه بالفعل حسن الصباح.

فانتقل إلى مصر، وقضى فيها نحو ثلاث سنوات ما بين القاهرة والإسكندرية بدأت عام 1078 ميلادية، ويشير بعض المؤرخين إلى أنه وقع خلافا بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين الجمالى، فسجنه ثم طرده من مصر على متن مركب للأفرنج إلى شمال أفريقيا.

وتقول الرواية التاريخية، إن المركب غرق فى الطريق، ولكن استطاع أن يفلت من الغرق حيث انتقل إلى سوريا ثم إلى بغداد ومنها عاد إلى مدينة أصفهان التاريخية، في إيران.

ما هي طائفة الحشاشين؟

اتبعت طائفة الحشاشين أو الحشاشون الإسماعيلية النزارية، وانتشرت حدودهم الجعرافية في بلاد فارس وفي الشام، واتخذت طائفة الحشاشين بزعامة حسن الصباح، قلعة الموت حصنًا مقامًا لها فوق طنب ضيق، على قمة صخرة عالية في قلب جبال شمال إيران.

واحتل الحشاشون، قلعة الموت، وهلى قلعة يصعب الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار، ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان.

وينسب لـ حسن الصباح، تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية، وكان يسعى إلى نشر دعوته وكسب الأنصار، وأيضًا احتلال مكان بعيد يحميه من مطاردة السلاجقة، مع جماعته القتالية.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين 2024

أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it الرقمية والتي طرحت في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحشاشين

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

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