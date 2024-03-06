الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قبل عرض مسلسل "الحشاشين".. ماذا فعل حسن الصباح زعيم الطائفة خلال تواجده بمصر؟

مسلسل الحشاشين 2024
مسلسل الحشاشين 2024

ينتظر الجمهور المصري بلهفة، مشاهدة مسلسل "الحشاشين" 2024، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان.

 

وقبل عرضه، نستعرض في السطور التالية، ماذا فعل حسن الصباح زعيم الطائفة، واتباعه خلال تواجدهم بمصر.

أسس حسن الصباح تاريخيًا ما يعرف بالدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الباطنية أو الحشاشين، ولكن قبل طائفة الحشاشين، كانت حياة حسن الصباح مليئة بالأحداث.

ووفقًا للمؤرخين، فإن حسن الصباح من مواليد إيران عام 430هـ 1037م، ترعرع فى بيئة شيعية ثم انتقلت عائلته إلى الرى مركز نشاطات الطائفة الإسماعيلية، فعكف على البحث عن الطريقة الإسماعيلية الفاطمية وعمره لم يتجاوز 17 سنة، من خلال قراءة كتب الإسماعيلية، والتحدث إلى معتنقي هذه الطائفة، منها بعض معلمي التعاليم الإسماعلية.

ثم أدى اليمين أمام مبشر إسماعيلى نائب عن عبد الملك بن عطاش كبير الدعاة الإسماعيليين فى غرب إيران والعراق، وقابل الملك بن عطاش حسن الصباح، ثم وافق على انضمامه، ولكنه كلفه بمهمة في الدعوة وهي السفر إلى مصر لكى يسجل اسمه فى بلاط الخليفة الفاطمى بالقاهرة، وهو ما نفذه بالفعل حسن الصباح.

txt

كيف تفاعل الجمهور مع بروموهات ودعاية مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

txt

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "الحشاشين"

فانتقل إلى مصر، وقضى فيها  نحو ثلاث سنوات ما بين القاهرة والإسكندرية بدأت عام 1078 ميلادية، ويشير بعض المؤرخين إلى أنه وقع خلافا بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين الجمالى، فسجنه ثم طرده من مصر على متن مركب للأفرنج إلى شمال أفريقيا.

وتقول الرواية التاريخية، إن المركب غرق فى الطريق، ولكن استطاع أن يفلت من الغرق حيث انتقل إلى سوريا ثم إلى بغداد ومنها عاد إلى مدينة أصفهان التاريخية، في إيران.

 

 

 

ما هي طائفة الحشاشين؟

اتبعت طائفة الحشاشين أو الحشاشون الإسماعيلية النزارية، وانتشرت حدودهم الجعرافية في بلاد فارس وفي الشام، واتخذت طائفة الحشاشين بزعامة حسن الصباح، قلعة الموت حصنًا مقامًا لها فوق طنب ضيق، على قمة صخرة عالية في قلب جبال شمال إيران.

واحتل الحشاشون، قلعة الموت، وهلى قلعة يصعب الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار، ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان.

وينسب لـ حسن الصباح، تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية، وكان يسعى إلى نشر دعوته وكسب الأنصار، وأيضًا احتلال مكان بعيد يحميه من مطاردة السلاجقة، مع جماعته القتالية.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين 2024

أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it الرقمية والتي طرحت في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الحشاشين

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

اقرأ أيضًا

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "الحشاشين" وأماكن تصويره

مسلسل الحشاشين رمضان 2024 مسلسلات رمضان مسلسل الحشاشين رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 المصرية جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مصر اقوي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل الحشاشين 2024 مسلسلات رمضان 2024 كريم عبد العزيز

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

أبرز المعلومات عن مدينة «أصفهان» التي يتناولها مسلسل «الحشاشين» في دراما رمضان 2024

«إخناتون».. أسرار من حياة الملك صاحب مشروع الإصلاح الديني في مصر القديمة

"فى وداع عالم المصريات الألمانى يان أسمان".. ندوة بمكتبة تنمية.. (الجمعة)

يناقش مشكلات المراهقين| موعد عرض مسلسل صدفة في رمضان 2024

يدعم القضية الفلسطينية.. قصة وأبطال وموعد عرض مسلسل مليحة في رمضان 2024

كوميديا وأكشن ودراما.. قائمة مسلسلات قناة ON في رمضان 2024

ينطلق غدًا.. فعاليات الموسم الثقافى الأول للمتحف اليونانى الرومانى 2024

الأكثر قراءة

بلومبرج: قيمة الجنيه المصرى لم تتغير كثيرًا أمام الدولار رغم السعر المرن

لماذا اتخذ البنك المركزى قرارًا بتطبيق «السعر العادل للجنيه»؟

عطل فنى يضرب فيسبوك

شهادة جديدة من البنك الأهلي المصري بعائد 30%

تأثيرات إيجابية على الأسواق لقرار تطبيق السعر العادل للجنيه

رويتز: قفزة كبيرة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ30717 شهيدًا و72156 جريحًا

المجاعة تهدد غزة ومحاولات لوقف إطلاق النار.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية؟

الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية