السبت 02 مارس 2024
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الثقافة

"في وداع عالم المصريات الألماني يان أسمان".. ندوة بمكتبة تنمية.. (الجمعة)

عالم المصريات يان
عالم المصريات يان أسمان

تستضيف مكتبة تنمية بالتعاون مع دار البحر الأحمر للنشر، كل من الكاتب مازن عكاشة، والمترجم كرم النويشي، في ندوة بعنوان “في وداع عالم المصريات الألماني يان أسمان”، وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ مارس، في تمام الساعة ٧ بمقر المكتبة في المعادي.

و"يان أسمان" هو أستاذ المصريات بـ جامعة هايدلبرج الألمانية، رحل عن عمر ناهز ٨٦ عامًا إثر صراع طويل مع المرض في فبراير ٢٠٢٤م، وتخصص يان أسمان في علوم المصريات والأديان الكتاب المقدس خاصة، إضافة إلى اهتمامه ببحوث جذور الفكر السياسي الأوروبي.

أبرز أعمال عالم المصريات يان أسمان

عاش أسمان في مصر فترات طويلة لدراسة الآثار والتاريخ المصري القديم، وعكف في دراساته، حول البحث عن مدى تأثير الثقافة والدين في مصر على التاريخ الفكري والأديان الأوروبية اليوم، وشغل منصب أستاذ المصريات في جامعة هايدلبرج في الفترة بين عامي ١٩٧٦م حتى ٢٠٠٣م، وعمل أستاذًا فخريًا للعلوم الثقافية العامة ونظرية الأديان في جامعة كونستانتس، وأستاذًا زائرًا في باريس والولايات المتحدة، وحصل على جائزة السلام الألمانية عام ٢٠١٨م.

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رحيل عالم المصريات "يان أسمان" الحائز على جائزة السلام الألمانية

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تفاصيل توثيق أرشيف عالم المصريات سليم حسن بمكتبة الإسكندرية

صدر له العديد من الكتب والأبحاث على مدار نصف قرن، ترجم معظمها إلى اللغة العربية، من أعماله: الذاكرة الحضارية، التوحيد والألوهية الكونية، والحياة الآخرة في مصر، مصر في الذاكرة الحضارية الأوروبية، موسى المصري، جدل السلطة والمقدس، والدين الشمولي.

عن الكاتب مازن عكاشة

هو محرر سلسلة الاستشراق الألماني بدار نشر البحر الأحمر، تخرج في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الألمانية، ونال درجة الليسانس من جامعة برلين في الدراسات السامية، حصل على ماجستير في دراسة مقارنة بين فلسفة اللاهوت المسيحي وأصول الدين الإسلامي من ذات الجامعة، وحاليًا باحث للدكتوراة في جامعة جوتنجن، عن استقبال وتمثل أصول الدين والفلسفة الإسلامية في أعمال مفكري الأقباط في القرن الثالث عشر.

عن المترجم كرم النويشي

هو مترجم، تخرج في كلية الألسن قسم اللغة الألمانية جامعة عين شمس، عمل بتدريس اللغة الألمانية، ويعمل مترجمًا بوكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة، صدر له أعمال كثيرة عن الألمانية والإنجليزية ومنها كتب "يان أسمان" (جدل السلطة والمقدس - الدين الشمولي - أوبرا الناي السحري) كما ترجم لزوجتة البروفيسور "ألايدا أسمان" كتابها (حقوق الإنسان وواجبات الإنسان).

مكتبة تنمية دار البحر الأحمر للنشر أستاذ المصريات يان أسمان جامعة هايدلبرج الألمانية الكتاب المقدس الثقافة الأديان جائزة السلام الألمانية عالم المصريات يان أسمان

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