متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ننشر في هذا التقرير جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024، حيث يبحث الكثير عن تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا، حيث تنطلق منافسات البطولة اليوم السبت ويقام لقاء وحيد بين كوت ديفوار البلد المستضيف، وغينيا بيساو، وننشر لكم تفاصيل البطولة لحظة بلحظة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

-المجموعة الأولى: (كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو).

-المجموعة الثانية: (مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق).

-المجموعة الثالثة: (السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا).

-المجموعة الرابعة: (الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا).

-المجموعة الخامسة: (تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا).

-المجموعة السادسة: (المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا).

ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكاس أفريقيا 2024

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات



التردد 11013.

استقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات

-التردد 11547.

-استقطاب عمودي.

-معدل الترميز 27500.

-معامل تصحيح الخطأ 2/3.





تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

-التردد 11157.

-استقطاب رأسي.

-معدل الترميز 27500.

-معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

-التردد 12054.

-استقطاب أفقي.

-معدل الترميز 27500.

-تصحيح الخطأ 5/6.

المباريات مجانا على قناة الجزائرية الأرضية



يمكن مشاهدة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانا من خلال قناة الجزائرية الرياضية، وهي كالتالي:

-مباراة ساحل العاج × غينيا بيساو.

-مباراة الجزائر × أنجولا.

-مباراة نيجيريا × ساحل العاج.

-مباراة مصر × غانا.

-مباراة السنغال × الكاميرون.

-مباراة بوركينا فاسو × الجزائر.

-مباراة الجزائر × موريتانيا.

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