أخبار الظهيرة| برشلونة يُعلن رحيل المغربى عبدالصمد الزلزولى وحفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية وغيرها، ويقدم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار الظهيرة".

برشلونة يُعلن رحيل المغربي عبدالصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، عن رحيل لاعبه المغربي عبدالصمد الزلزولي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

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نجاح كبير.. حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة

يواصل "الدستور" رصد حصاد الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال جميع الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها.

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"الأرصاد": استمرار الانخفاض فى الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

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عزيز مرقة لـ"الحياة" خلال مهرجان القلعة: سأتجه للتمثيل قريبًا

قال المطرب عزيز مرقة إن قناة "الحياة" من الوسائل الإعلامية المرموقة نظرًا لما تقدمه من نقل فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء.

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البرلمان: تنفيذ منظومة حوكمة القمح أولوية بـ"التموين والزراعة والصناعة"

طالبت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان كلًا من وزارات التموين والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتأمين مخزون كافٍ منها.

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"بسبب غيرة العمل".. عامل يقتل زميله بآلة حادة والنيابة تحيله لـ"الجنايات"

لم تتخيل أسرة المجنى عليه «رضا .م» أن نجلهم والعائل الوحيد لهم سيموت بهذه السهولة أثناء تأدية عمله، فهو لم يرتكب أى ذنب سوى أنه مجتهد وطموح في عمله، لكن الغيرة والحقد ملآ قلب زميله منه وقرر قتله بكل وحشية.

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