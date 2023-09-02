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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 2-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

طقس حار
طقس حار

يرغب قطاع عريض من المواطنين في معرفة حالة الطقس اليوم السبت 2-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية والتي تستخدم أحدث الأجهزة والمعدات لرصد الظواهر المؤثرة على طبيعة الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية من خلال موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية في كل محافظة.

 

حالة الطقس اليوم السبت 2-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

يقدم الدستور للقراء حالة الطقس اليوم السبت 2-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها يوميا في مختلف المجالات والتي تهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث أكد خبراء الهيئة الأرصاد أن هناك أجواء حارة رطبة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و محافظات جنوب البلاد.

 

وأوضحت الهيئة أن هناك أجواء معتدلة الحرارة رطبة خلال ساعات الليل على محافظات شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-9-2023

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

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انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-9-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 40 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

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