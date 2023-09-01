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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-9-2023

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار الطقس الحار الرطب على أنحاء الجمهورية مع تراجع طفيف لدرجة الحرارة ، ليسود الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري نهارًا، بينما يكون الطقس شديد الحرارة مساءا على سيناء وصعيد مصر. 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية تراجع طفيف في درجات الحرارة  ليسود الطقس الحار الرطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية معتدل ليلًا، بينما يكون الطقس  شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

 وتتشكل الشبورة المائية صباحًا من الساعة 4 : 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشاد الأرصاد الجوية السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر لتجنب التصادم ، مع إشعال الأضواء الأمامية والخليفة وترك مسافة للأمان أمام السيارة. 

 بينما تستمر نسبة الرطوبة في تسجيل نسب عالية، مع نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا، وعن حالة البحر المتوسط تهب الرياح من شمال غرب بسرعة من 18-22 كم \ ساعة في السماء، وأحيانًا هناك السحب الصغيرة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

  • القاهرة : العظمى 34  درجة ، والصغرى 26 درجة.
  • العاصمة الإدارية: العظمى 37 درجة ، والصغرى 24.
  • مدينة 6 أكتوبر: العظمى 37  درجة والصغرى 24.
  • الإسكندرية : العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة.
  • مطروح:  العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.
  • دمنهور: العظمى 36 والصغرى 24.
  • شرم الشيخ: العظمى 40 والصغرى 29.
  • سوهاج : العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.
  • قنا : العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
  • أسوان:  العظمى 44 درجة ، والصغرى  28 درجة.
  • الأقصر: العظمى 43 درجة والصغرى 29.
  • بنها: العظمى 37 درجة والصغرى 24.
  • أبو سمبل: العظمى 44 والصغرى 28.

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