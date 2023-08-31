انخفاض طفيف.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، وذلك خلال الفترة من الجمعة 1 سبتمبر إلى الأربعاء 6 سبتمبر 2023، على أنحاء الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن البلاد تشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، ممّا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وبالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة، توقعت الهيئة أن تتكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الـ 4 حتى الـ 7 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت "الأرصاد" من نشاط مكثف للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع وجود نشاط للرياح يومي السبت والأحد، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء وجود نشاط للرياح أيضًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وارتفاع الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدًا الجمعة 1 سبتمبر 2023

المنطقة العظمى- المحسوسة

القاهرة العظمى 36، الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 36، الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31، والصغرى 24

مطروح العظمى 30، الصغرى 22

شرم الشيخ العظمى 40، الصغرى 30

الغردقة العظمى 41، الصغرى 30

أسيوط العظمى 41 ، الصغرى 24

سوهاج العظمى 42، الصغرى 25

قنا العظمى 44، الصغرى 27

الأقصر العظمى 43، الصغرى 27

أسوان العظمى 43، الصغرى 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد.