"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

‏كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك ارتفاعًا مؤقتًا في درجة الحرارة، ومستمر لمدة يوم واحد فقط.

طقس اليوم الخميس

‏وقالت "غانم"، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "االقناة لأولى"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.



‏وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن الطقس شديد الحرارة رطب ‏على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس حار رطب ‏على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وسواحلنا الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28.

