الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الطقس
الطقس

‏كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن هناك ارتفاعًا مؤقتًا في درجة الحرارة، ومستمر لمدة يوم واحد فقط.

طقس اليوم الخميس

‏وقالت "غانم"، ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر "االقناة لأولى"، إن درجة الحرارة العظمى على القاهرة 36 درجة في الظل، ‏بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما سيؤدي إلى الشعور بزيادة درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة.


‏وأوضحت عضو هيئة الأرصاد أن الطقس شديد الحرارة رطب ‏على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وطقس حار رطب ‏على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وسواحلنا الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27.

 أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى 28.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس درجات الحرارة القاهرة حالة الطقس الطقس

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

"مصر للمعلوماتية" تهنئ الطالبين الفائزين بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)