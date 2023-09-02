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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

26 مليون و200 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلنى ليوم 29 أغسطس 2023 لبضائع جمارك بورسعيد

جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد

تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة المهمل والبيوع بجمارك بورسعيد برئاسة محمد النوتى ووحدة متابعة المهمل جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29 أغسطس 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة لبيع عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بميناء بورسعيد والساحات وشملت عددا من لوطات السيارات الملاكي ماركات ( دايو نوبيرا وهوندا ومرسيدس وتويوتا كورولا وكيا سيراتو وكاديلاك وفيات وهيونداي ميكروباص وشيفروليه وتويوتا لاندكروزر وبيجو ونيسان) وعدد من لوطات السيارات النقل منها إيسوزو وشيفروليه وتويوتا ومازدا وبيجو ونيسان ربع نقل وسكانيا قلاب وعدد من لوطات الموتوسيكلات والبيتش باجي وعدد من لوطات البضائع منها قطع غيار السيارات والزيوت وبلغت حصيلة البيع النهائي بهذه الجلسة حوالى 26 مليون و200 ألف جنيه.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لتليسكوب بندقية وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كشف المعادن وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات. 

البضائع الراكدة الإدارة الإدارة العامة المهمل والبيوع جمارك بورسعيد قطع غيار السيارات حصيلة البيع النهائى لوطات السيارات

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