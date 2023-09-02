"الأرصاد": استمرار الانخفاض فى الحرارة حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا قي درجات الحرارة منذ أمس، حيث سجلت عظمى القاهرة 33 درجة مئوية.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم السبت: إن زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار تجعلنا نشعر بالأجواء الحارة، ولكن نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية خلال فترات المساء.

وأضافت أن "هناك نشاطًا نسبيًا في الرياح، خلال فترات المساء، ولكن الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، شديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء".

وتابعت: "اليوم متوقع أن تكون العظمى على القاهرة 33 درجة خلال فترات الظهيرة"، لافتة إلى أن معظم أنحاء الجمهورية درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة

وأوضحت أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة، والتي تكون مستمرة معنا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

ولفتت الدكتورة منار غانم إلى أن الانخفاض بدرجات الحرارة مستمر معنا حتى يوم الثلاثاء المقبل، نظرًا لتأثرنا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، إذ أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها.