برشلونة يُعلن رحيل المغربي عبدالصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، رحيل لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

برشلونة يُعلن رحيل المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس" –تويتر سابقًا"-، رحيل لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي وانضمامه إلى صفوف ريال بيتيس في صفقة بيع نهائي.

وأضاف النادي الكتالوني في بيانه، قائلًا: "توصل نادي برشلونة وريال بيتيس إلى اتفاق بشأن بيع عبد الصمد الزلزولي مقابل 10 ملايين يورو بالحوافز والمتغيرات، وذلك بعقد لمدة خمس سنوات حتى صيف 2028.

وتابع البيان: "يحتفظ برشلونة بالحق في إعادة شراء اللاعب، بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية".

وحرص نادي برشلونة على توجيه الشكر والامتنان إلى اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي؛ بسبب التزامه وتفانيه، مُتمنيًا له النجاح في المستقبل في مسيرته الكروية.

ماذا قدم المغربي عبد الصمد الزلزولي في مسيرته الكروية؟

يُذكر أن المغربي عبد الصمد الزلزولي قد ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في 30 أكتوبر 2021، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس.

وشارك الشاب المغربي، صاحب الـ21 عامًا، في 12 مباراة مع برشلونة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا.

وكان المغربي عبد الصمد الزلزولي قد أمضى الموسم الماضي 2022-2023، مُعارًا إلى صفوف أوساسونا، حيث شارك في 34 مباراة، وسجل خلالهم 6 أهداف.

وتألق الزلزولي بشكل كبير مع أوساسونا، وساهم في قيادة الفريق نحو التواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الماضي، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

من ناحية أخرى، كان نادي برشلونة قد أعلن عن ضم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم حتى 30 يونيو 2024.

كما تمكن برشلونة من ضم جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم دون خيار شراء.