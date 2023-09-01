الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كليمونت لونجليه معارًا من برشلونة إلى أستون فيلا

كليمونت لونجليه
كليمونت لونجليه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الفرنسي كليمونت لونجليه قادمًا من برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.

ورحب نادي أستون فيلا عبر موقعه الإلكتروني، عن توقيع لونجليه لعقد يربطه بالفريق حتى نهاية الموسم معارًا من برشلونة الإسباني.

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وجاء بيان أستون فيلا كالآتي: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن توقيع إعارة اللاعب الدولي الفرنسي كليمونت لونجليه".

 من توتنهام هوتسبير إلى أستون فيلا

وأضاف: "وينضم قلب الدفاع إلى فيلا من برشلونة ويعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في توتنهام هوتسبير، وبدأ لينجليت مسيرته مع نانسي في موطنه فرنسا قبل أن يستمتع بفترة في إشبيلية".

وتُشير تقارير صحفية إلى عدم وجود بند خاص بأحقية الشراء لنادي أستون فيلا، مع تكفل النادي الإنجليزي بنسبة 80% من راتبه.

ورفض لونجليه عرضًا من النصر السعودي للانضمام لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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