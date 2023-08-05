السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولى يستهدف ضم كليمنت لينجليه من برشلونة

كليمنت لينجليه
كليمنت لينجليه

يسعى نادي نابولي الإيطالي لإبرام صفقة قوية لتدعيم الخط الدفاعي من صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

نابولي يستهدف ضم كليمنت لينجليه مدافع برشلونة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نابولي يرغب في التعاقد مع مدافع جديد، لتعويض رحيل كيم مين جاي في الصيف الحالي.

وكان الكوري الجنوبي كيم مين جاي قد رحل عن نابولي، لينضم إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني في الصيف الحالي، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، أي حتى يونيو 2028.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن نابولي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم الفرنسي كليمنت لينجليه، مدافع برشلونة، واستغلال خروجه من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز للموسم الجديد 2023/ 2024.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى عدم خوض كليمنت لينجليه أي مباراة ودية مع برشلونة، خلال الجولة التحضيرية للفريق، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

يذكر أن كليمنت لينجليه كان مُعارًا إلى صفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في الموسم الماضي 2022/ 2023.

وأشارت التقارير الصحفية إلى فشل المفاوضات بين توتنهام وبرشلونة بشأن انتقال كليمنت لينجليه إلى الدوري الإنجليزي بشكل نهائي؛ بسبب عدم التوصل لاتفاق على الشروط المالية.

وكان كليمنت لينجليه محل اهتمام من قِبل نادي النصر السعودي، ولكن اللاعب رفض اللعب في الدوري السعودي.

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