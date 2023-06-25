مع انتهاء إعارته.. "تشافي" يسعى لحسم موقف "الزلزولي" مع برشلونة

يفكر الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، بجدية في منح فرصة أخرى لـ"الزلزولي" لإثبات جاهزيته للعودة إلى صفوف النادي من جديد بعد انتهاء فترة إعارة المغربي عبد الصمد الزلزولي في نادي أوساسونا الإسباني.

ويُخضع “تشافي” المعار المغربي “الزلزولي”، للاختبار خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد حتى يتخذ قراراه النهائي بالتعاقد مع اللاعب من عدمه.

الزلزولي وحجز مقعد أساسي في برشلونة

“الزلزولي” يواجه منافسة شرسة جدا لأنه يجيد اللعب بشكل أساسي في مركز الجناح الأيسر، وهذا المركز يتواجد فيه لاعبان هما الإسبانيان أنسو فاتي، وفيران توريس.

الزلزولي مع أوساسونا في الموسم الماضي

وفي الموسم الماضي مع أوساسونا لعب 34 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع هدفين، وهي موزعة كالتالي :

28 مباراة في بطولة الدوري الإسباني، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين.

لكنه لم يتغيب سوى عن 7 مباريات، وليس 10 مباريات لأنه انضم في الأول من سبتمبر في عام 2022، وكانت أول مباراة لعبها أمام نادي رايو فاليكانو في الأسبوع الرابع، وفي هذه المباراة صنع هدفا كان قاتلا لأن تم تسجيله في الدقيقة التسعين، وكان هدف كسر التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله.

ولم يلعب سوى مباراة كاملة أمام نادي إلتشي في الأسبوع الـ28، وفي هذه المباراة سجل هدفين الانتصار بنتيجة 2 – 1.

6 مباريات في بطولة كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفين.

ساهم في وصول أوساسونا إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد لكن خسرها بنتيجة 1 – 2، وتم استبداله في الدقيقة 75.

الزلزولي مع برشلونة

وانتقل “الزلزولي” إلى برشلونة في أغسطس 2021، قادمًا من نادي إيركوليس، وشارك مع برشلونة B في 21 لقاء كلها في الإتحاد الأول، وأحرز 3 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ولعب “الزلزولي” مع الفريق الأول لـ برشلونة، 12 مباراة لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد، وهي مقسمة كالآتي :

10 مباريات في الليجا مسجلا الهدف.

مباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا كانت أمام نادي أتلتيك بلباو في دور الـ16، وخسرها بنتيجة 2 – 3، وخرج في الدقيقة 46.

مباراة في كأس السوبر الإسباني في دور قبل النهائي أمام الريال، وخسرها بنتيجة 2 – 3، وشارك لمدة 64 دقيقة.

الزلزولي مع منتخبات المغرب

على المستوى الدولي مثل منتخب المغرب تحت 20 سنة كما أنه يمثل حاليا منتخب المغرب تحت 23 سنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها المغرب، وهو من أحرز الهدفين التي فازت بهما المغرب على منتخب غينيا الذي لم يحرز سوى هدف في الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

لم يلعب مع منتخب المغرب الأول سوى 7 مباريات دون أن يسجل أي هدف منها 3 مباريات رسمية كلها كانت في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ولم يكن أساسيا في أي مباراة، الأولى كانت في دور المجموعات أمام منتخب كرواتيا في الجولة الأولى، والثانية كانت في دور ثمن النهائي أمام منتخب إسبانيا، والثالثة كانت أمام منتخب فرنسا في دور الأربعة.

فهل يتمسك الزلزولي بفرصة تشافي، ويثبت له أنه يستحق البقاء في برشلونة في الموسم المقبل؟