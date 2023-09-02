رسميا.. برشلونة يعلن ضم جواو فيليكس مُعارًا من أتلتيكو مدريد وكانسيلو من السيتى

أعلن نادي برشلونة الإسباني، ضم البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتوصل برشلونة إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، من أجل حسم التعاقد مع جواو فيليكس قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية بساعات قليلة.

كما تمكن برشلونة من ضم جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم دون خيار شراء.

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أتلتيكو مدريد يجدد عقد فيليكس ويوافق على إعارته

وقرر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تجديد عقد جواو فيليكس حتى يونيو 2029، قبل أن يتم إعارته إلى بطل الدوري الإسباني لمدة موسم واحد حتى يونيو 2024.

وأكد برشلونة في بيان رسمي، أنه قد توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد على استعارة جواو فيليكس دون وضع بند خيار الشراء.

وجاء القرار بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني والتي أجبرته على ضم اللاعب على سبيل الإعارة دون وضع خيار شراء.

وكان جواو فيليكس قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في اللعب لصالح نادي برشلونة.

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مانشستر سيتي يعلن رحيل كانسيلو على سبيل الإعارة

وأصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رحيل لاعبه جواو كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى يونيو 2024 دون خيار شراء.

ونشر مانشستر سيتي تغريدة عبر تويتر: "جواو كانسيلو ينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2023-2024".

وكان كانسيلو قد لعب الموسم الماضي في صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

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