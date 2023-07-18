جواو فيليكس: أريد الانتقال إلى برشلونة.. حلمى منذ الطفولة

عبر البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن رغبته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وقال فيليكس في حوار مع الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو: "أود أن ألعب لبرشلونة، برشلونة كان دائمًا خياري الأول وأحب الانضمام إلى برشلونة".

وأضاف: "لقد كان حلمي دائمًا منذ أن كنت طفلًا، إذا حدث ذلك، فسيكون حلمًا يتحقق بالنسبة لي".

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت فيليكس البالغ من العمر 23 عامًا، بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي، بطلب من المدرب الجديد للنادي الباريسي، الإسباني لويس إنريكي.

ويرتبط جواو فيليكس بعقد مع أتلتيكو مدريد الإسباني حتى صيف عام 2025.