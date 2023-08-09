الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم جواو فيليكس من أتلتيكو
قال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، إن الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي لنظيره الإسباني أتلتيكو مدريد لضم لاعبه البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف.
وأشار رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن الهلال تواصل مع أتلتيكو لاستعارة جواو فيليكس لكن أتلتيكو رفض، ويريد بيع نهائي.
وأضاف رومانو، أنه من جواو يحلم ببرشلونة لذلك الانتقال إلى السعودية ممكن بالنسبة له إذا كان على سبيل الإعارة فقط.
يذكر أن الهلال السعودي قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من البرتغالي روبين نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، والسنغال خاليدو كوليبالي، والبرازيلي مالكوم.
ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.
وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.