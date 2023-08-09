الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لضم جواو فيليكس من أتلتيكو

قال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، إن الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي لنظيره الإسباني أتلتيكو مدريد لضم لاعبه البرتغالي جواو فيليكس هذا الصيف.

وأشار رومانو، عبر حسابه على “تويتر”، إلى أن الهلال تواصل مع أتلتيكو لاستعارة جواو فيليكس لكن أتلتيكو رفض، ويريد بيع نهائي.

وأضاف رومانو، أنه من جواو يحلم ببرشلونة لذلك الانتقال إلى السعودية ممكن بالنسبة له إذا كان على سبيل الإعارة فقط.

Understand Al Hilal approached Atlético with formal intention to offer loan deal for João Félix 🚨🔵🇸🇦



Atlético rejected — priority remains to sell João on permanent deal.



João dreams of Barça; only considers Saudi move possible on loan.



Al Hilal and Jorge Jesus will insist. pic.twitter.com/cwInPtSoUe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023

يذكر أن الهلال السعودي قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع كل من البرتغالي روبين نيفيز، والصربي سيرج سافيتش، والسنغال خاليدو كوليبالي، والبرازيلي مالكوم.

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.