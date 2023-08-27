أخبار فاتتك| 200 فرصة عمل جديدة للشباب والأهلي يطالب بإعفاء لاعبيه من المشاركة بمعسكر المنتخب

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

وزارة العمل تعلن عن 200 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل عن توفير 200 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تأمينات الحياة بالبحيرة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

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الأهلى يطالب بإعفاء لاعبيه من المشاركة بمعسكر منتخب مصر المقبل

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من اتحاد كرة القدم المصري إعفاء لاعبيه من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل.

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النجم العالمى بوراك أوزجيفت يصور مشاهد أحدث أعماله الفنية بالأهرامات

أثار النجم العالمي بوراك أوزجيفت ضجة كبيرة بعد ظهوره بمنطقة أهرامات الجيزة بمصر، ولم تعد الزيارة الأولى له لمصر، وقوبل "بوراك" بترحاب كبير من قبل أهل المنطقة.

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أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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علا غانم لـ"الدستور": لم اتخوف من الجزء الثاني لـ"حريم كريم".. والجديد سيكون أقوى

أكدت الفنانة علا غانم، أنها على ثقة تامة من نجاح الجزء الجديد من فيلم "حريم كريم"، والذي يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، ويأتي هذا الجزء بعد مرور 18 عاما على الأول، متابعًة: "مخوفتش خالص من الجزء الجديد، بالعكس تحمست كثيرًا".

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جمال شقرة لـ"الشاهد": تقرب عبد الناصر من الإخوان كان مناورة لمعرفة أفكارهم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن سهلًا وعمل على التغلغل داخل مؤسسات الدولة على رأسها الجيش والشرطة.

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