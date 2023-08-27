علا غانم لـ"الدستور": لم اتخوف من الجزء الثاني لـ"حريم كريم".. والجديد سيكون أقوى

أكدت الفنانة علا غانم، أنها على ثقة تامة من نجاح الجزء الجديد من فيلم "حريم كريم"، والذي يحمل اسم "أولاد حريم كريم"، ويأتي هذا الجزء بعد مرور 18 عاما على الأول، متابعًة: "مخوفتش خالص من الجزء الجديد، بالعكس تحمست كثيرًا".



وأضافت الفنانة علا غانم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "شخصيتي أكثر نضجًا من الجزء الأول من فيلم حريم كريم لتكون مواكبة تغير الأحداث والتطور الذي وقع، مع مرور الزمن، كما أن السيناريو أقوى من سيناريو الجزء الأول وهذا ما حمسني كثيرًا".

وتابعت: "فيلم أولاد حريم كريم هو فرصتي ونافذتي في عودتي للتمثيل والشاشة من خلال الجزء الجديد، لفيلم حريم كريم، والذي سيكون باسم أولاد حريم كريم، خاصة مع جمهور المصري المحبب القريب إلى قلبي، وهي شخصية هالة رفعت من فيلم حريم كريم الجزء الأول".

أبطال أولاد حريم كريم من مهرجان الدراما في نسخته الثانية

وحضر بطلات فيلم "أولاد حريم كريم"، اللاتي وصلن إلى السجادة الحمراء معًا الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة.



ومن المقرر طرح الجزء الثاني من "حريم كريم" بجميع دور العرض يوم الأربعاء المقبل 30 أغسطس الجاري، وقدم مصطفي قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها "فين اخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل و بشري ، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.