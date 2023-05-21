توقف عضلة القلب.. حقيقة وفاة الفنانة علا غانم بشكل مفاجئ

أثارت الفنانة علا غانم جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد تداول خبر وفاتها بشكل مفاجئ بسبب توقف عضلة القلب، الأمر الذي جعلها تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل بسبب بحث الجمهور عن حقيقة هذه الشائعة.

حقيقة وفاة الفنانة علا غانم بشكل مفاجئ

ونفت مصادر مقربة للفنانة علا غانم خلال تصريحات صحفية شائعة وفاتها بشكل مفاجئ، مؤكدين انها تتمتع بصحة جيدة خاصة بعد أزمتها الاخيرة والتي تخطتها بشكل كبير، لافتين انها تنشغل خلال الفترة الحالية بتصوير أعمالها الفنية التي تعاقدت عليها مؤخرًا.

أحدث أعمال علا غانم الفنية

وتنشغل الفنانة علا غانم خلال الفترة الحالية بتصوير فيلمها الجديد “أولاد حريم كريم” وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” بمشاركة الفنان مصطفى قمر والفنانة بسمة ونخبة من الفنانين الشباب.

وكانت بدأت الفنانة علا غانم تحضيرات فيلم أولاد حريم كريم، ويشارك في بطولته مع الفنان مصطفى قمر كل من الفنانة داليا البحيري وبسمة وخالد سرحان وعمرو عبد الجليل وتيام مصطفى قمر وهنا داود ورنا رئيس، وعكفت علا غانم معهم على التحضيرات خلال الأيام القليلة الماضية رفقة الفنانة بشرى منتجة الفيلم.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تنافس علا غانم في موسم دراما رمضان 2023 وتعود للمنافسة بالموسم الرمضاني بعد غياب العديد من السنوات، بمسلسل توحة مع المخرج محمد النقلي، ولكن تعرض المسلسل للعديد من العقبات الإنتاجية التي أدت إلى تأجيل المسلسل أكثر من مرة حتى أنه خرج من الموسم الرمضاني.

وضم مسلسل توحة العديد من الفنانين بجانب الفنانة علا غانم، منهم: دينا فؤاد وإيهاب فهمي وانتصار وحجاج عبد العظيم وعابد عناني وميمي جمال وأحمد صيام ومي القاضي وجيهان أنور ودنيا المصري وريم أحمد.