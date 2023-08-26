داليا البحيرى لـ"الدستور": سعيدة بالجزء الثانى لـ"حريم كريم" بعد 18 سنة

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن بالغ سعادتها بوجودها ضمن فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي من المقرر طرحه قريبًا داخل دور العرض السينمائي باسم "أولاد حريم كريم".

وتابعت الفنانة داليا البحيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مش مكسوفة أبدًا أن يكون الفيلم عدى عليه من أول عرض 18 سنة، بالعكس مبسوطة جدًا برأي الجمهور على السوشيال ميديا، وأنهم لسه فاكرين شخصية كل واحد فينا من أبطال العمل، وسعداء بوجود تكملة لهذا العمل الفني لفيلم حريم كريم الذي تمكن من النجاح في كل مرة يعرض فيها مع عدد من الأجيال المختلفة".

وأكدت الفنانة داليا البحيري على احترامها وحبها الشديد للعمل مع المخرج الكبير علي إدريس، الذي أحب العمل معه، قائلًة: "أنا تحمست جدًا بمجرد طرح الفكرة، ووافقت على الجزء الثاني دون تردد.

أولا حريم كريم الجزء الثاني

يجدر الإشارة إلى أن فيلم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" انتهوا من تصوير الفيلم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" اللي اتعرض سنة 2006، ويشارك في الجزء الجديد تيام قمر مع والده مصطفى قمر، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها في عمل يجمعهم.

أبطال الجزء الأول من فيلم حريم كريم



أبطال الجزء الأول من فيلم حريم كريم الفنانة داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، علا غانم، ويشارك معهم رنا رئيس وهنا داود ويوسف عمر ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

جدير بالذكر أن الفنان تيام قمر، نجل الفنان مصطفي قمر، يعرض له حاليا فيلم "الصف الأخير" بطولته الأولى مع الفنان بيومي فؤاد ومن إخراج شريف محسن.