السبت 26 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

داليا البحيرى لـ"الدستور": سعيدة بالجزء الثانى لـ"حريم كريم" بعد 18 سنة

الفنانة داليا البحيري
الفنانة داليا البحيري

أعربت الفنانة داليا البحيري، عن بالغ سعادتها بوجودها ضمن فريق عمل الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، الذي من المقرر طرحه قريبًا داخل دور العرض السينمائي باسم "أولاد حريم كريم".

وتابعت الفنانة داليا البحيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مش مكسوفة أبدًا أن يكون الفيلم عدى عليه من أول عرض 18 سنة، بالعكس مبسوطة جدًا برأي الجمهور على السوشيال ميديا، وأنهم لسه فاكرين شخصية كل واحد فينا من أبطال العمل، وسعداء بوجود تكملة لهذا العمل الفني لفيلم حريم كريم الذي تمكن من النجاح في كل مرة يعرض فيها مع عدد من الأجيال المختلفة".

وأكدت الفنانة داليا البحيري على احترامها وحبها الشديد للعمل مع المخرج الكبير علي إدريس، الذي أحب العمل معه، قائلًة: "أنا تحمست جدًا بمجرد طرح الفكرة، ووافقت على الجزء الثاني دون تردد.

 

أولا حريم كريم الجزء الثاني 

يجدر الإشارة إلى أن فيلم أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" انتهوا من تصوير الفيلم، الذي يعتبر الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" اللي اتعرض سنة 2006، ويشارك في الجزء الجديد تيام قمر مع والده مصطفى قمر، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها في عمل يجمعهم.

الكوميديا تسيطر على إعلان "أولاد حريم كريم"

أبطال الجزء الأول من فيلم حريم كريم


أبطال الجزء الأول من فيلم حريم كريم الفنانة  داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، علا غانم، ويشارك معهم رنا رئيس وهنا داود ويوسف عمر ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

 

جدير بالذكر أن الفنان تيام قمر، نجل الفنان مصطفي قمر، يعرض له حاليا  فيلم "الصف الأخير" بطولته الأولى مع الفنان بيومي فؤاد ومن إخراج شريف محسن.

الفنانة داليا البحيري داليا البحيري فيلم حريم كريم اولاد حريم كريم الجزء الثاني من فيلم حريم كريم

الأكثر قراءة

موعد بداية الدوري المصري موسم 2023-2024

"البطولات الافتراضية لصافيناز كاظم".. لماذا تنبش قبور رموز مصر من وراء الشاشة؟

ضبط المتهم بسرقة "حنفيات" المياه من مسجد بالإسكندرية

فايا يونان بعد غنائها فى مهرجان القلعة: "بقى فى خبز وملح بينا"

إزالة 14 حالة تعدٍ على  الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

وزير التعليم العالي يكرم جامعة أسيوط فى مسابقة "MOSAIC" كالأفضل فى الابتكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأحزاب.. ومخرجات الحوار الوطنى

د.كريمة الحفناوى

قمة البريكس وتعزيز التعاون الدولى وانضمام مصر

د. منى حلمى

فطرة الكرامة

أحمد الصغير

كيف نُقلت أو سُرِقتْ علوم الطب والصيدلة المصرية قبل وبعد غزو الإسكندر؟

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «4-8»

سارة شريف

حقائق عن بيع منظومة «حيتس» الإسرائيلية لألمانيا

ماجد حبته

مخزن غذاء البريكس

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة