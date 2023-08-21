الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصلت على إجازة مؤقتة.. تطورات الحالة الصحية لـ داليا البحيرى

داليا البحيري
داليا البحيري

تعرضت الفنانة داليا البحيري لالتواء وتمزق الأربطة بيدها إثر اختلال توازنها أثناء عرض مسرحية "سيدتى أنا". 

وعلمت "الدستور" أن داليا البحيري حصلت على إجازة من المسرحية، مما أدى إلى توقف العرض لمدة أيام لحين شفائها. 

وكانت داليا البحيري قد تعرضت لالتواء شديد باليد أمس الأول أثناء قيامها بتقديم دورها في العرض المسرحي سيدتي أنا على المسرح القومي بالعتبة. 

وتوجهت داليا على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، حيث أثبتت الأشعة تعرضها لتمزق في أربطة اليد. 

تطورات الحالة الصحية لداليا البحيري

وكشفت داليا البحيري عن إصابتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: ''حادثة صغيرة على ما قسم كده، اختل توازني على المسرح ووقعت واقعة جامدة حبتين''.

وأضافت البحيري عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام قائلة: ''نزلت بكل حملي على أيدي وحسيت برجة جامدة في دماغي.. وجع رهيب ايدي ورمت قلت بس أنا اتكسرت".

وتابعت: "كملت العرض الحمد لله وطلعت على الطوارئ هوب إشاعة هوب الحمد لله مفيش كسر بس في مزق في وتر الإبهام أدى إلى أن العضمة اتحركت من مكانها ياختييييي في، كل ده تمام وألف حمد وألف شكر إنها بتيجي على قد كده".

وأضافت: «المشكلة بقى يا جماعة في إني اكتشفت إني مش عارفة أعمل أي حاجة بمعني أي حاجة من غير الصباع ده.. لا عارفة ألبس ولا أقلع ولا أفتح إزازة الماية مش عارفة أشيل حاجة مش عارفة أفتح باب العربية ولا أي أكره، مش عارفة أسرح شعري ولا أغسل وشي ولاااا أي حاجة.. وكمان مش عارفة أعمل scroll، مش عارفة أعمل like .. آه والله ال Like بتوجعني جدا.. بس برضو الحمد لله دائمآ وأبدآ.. ما يقع إلا الشاطر. 

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسرحية "سيدتى أنا"، والذي يشارك فيها عدد من الفنانين أبرزهم نضال الشافعي، وفريد النقراشي، وعدد من الفنانين، ورؤية وإخراج محسن رزق.

وتنتظر داليا البحيري عرض فيلم "حريم كريم 2 " والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 30 أغسطس الجاري وتشارك في بطولته أمام مصطفى قمر وخالد سرحان وعلا غانم وبسمة. 

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