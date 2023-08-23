الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الكوميديا تسيطر على إعلان "أولاد حريم كريم"

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أولاد حريم كريم" الإعلان الرسمي له وسيطرت الكوميديا على معظم مشاهده، وقدم مصطفى قمر خلال الإعلان أغنية جديدة قال خلالها: "فين أخركم فين وفي قلبي ليه قافشين".

ومن المقرر طرح الفيلم بجميع دور العرض الأربعاء المقبل ٣٠ أغسطس الجاري.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

ويستعد فريق عمل الفيلم لتقديم عدد من المفاجآت للجمهور خلال الفترة المقبلة تزامنا مع طرح الفيلم بالسينمات.

https://fb.watch/mBJg2vA-cd/?startTimeMs=52000&mibextid=uEQos9

 

المنتجة لفيلم أولاد حريم كريم فيلم أولاد حريم كريم اولاد حريم كريم حريم كريم

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