طرح البوسترات الدعائية لفيلم "أولاد حريم كريم" استعدادًا لعرضه 30 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "أولاد حريم كريم" البوسترات الدعائية للعمل؛ استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويستعد فريق عمل فيلم أولاد "حريم كريم"، بطولة الفنان مصطفى قمر، لطرح العمل في دور العرض السينمائي ، يوم 30 أغسطس الجاري.

ونشر أبطال العمل، البوسترات الفردية الخاصة بهم داخل العمل، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء شخصياتهم، وذلك من خلال حساباتهم الخاصة َعبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تجسّد الفنانة داليا البحيري، شخصية "مها شكري"، والفنانة بسمة، شخصية "دينا مندور".

وتجسد رنا رئيس، دور ابنة مصطفى قمر، وتدعى "آيلا" كريم الحسيني، وكذلك يجسد تيام قمر، شخصية "كيمي"، وأخيرًا، يجسد الفنان الشاب يوسف عمر، شخصية "سيف".

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

يأتي فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، حيث دارت أحداثه حول قصة زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

واحتفل كل نجوم الفيلم مؤخرًا بعد الانتهاء من التصوير على أنغام أغنية "لسه حبايب" للنجم مصطفى قمر وسط جو مليء بالبهجة والسعادة.

ويشارك في بطولة فيلم "أولاد حريم كريم" كل من: الفنان مصطفى قمر، الفنانة داليا البحيري، الفنانة بسمة، الفنانة علا غانم، والفنان خالد سرحان.

كما ينضم مجموعة من الأبطال الجدد لفريق عمل الفيلم الجديد، ويشارك في بطولة "أولاد حريم كريم" كل من: الفنان عمرو عبدالجليل، والفنانة بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، والفنانة رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

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