أبطال فيلم "حريم كريم" يكشفون تفاصيل جديدة عن الجزء الثانى

تحدث أبطال فيلم "أولاد حريم كريم" عن تفاصيل جديدة عن الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”.

وقال الفنان مصطفى قمر في مقابلة مع برنامج “8 الصبح” على قناة “دي إم سي” إن إطلاق الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، الذي سيحمل اسم “أولاد حريم كريم” يعد حدثًا لأنه من أهم 3 أفلام لايت كوميدي مثل “الحفيد وأم العروسة”.

وأوضح أن فيلم “أولاد حريم كريم” هو فيلم للعائلة، مشيرًا إلى أن المخرج علي إدريس يعلم جيدًا كيفية عمل هذا النوع من الأفلام، فيما عبر عن سعادته الشديدة لمشاركة نجله تيام قمر في الفيلم.

وقال الفنان الشاب تيام قمر إنه لم يتوقع مشاركة والده في الجزء الثاني، خصوصًا أن الجميع كان يعلم أن “حريم كريم” ليس له جزء آخر.

وختم أن الكثير من أصدقائه عندما يعلمون بأن هناك جزءًا آخر يتحمسون لذلك كثيرًا، معلقًا: "بعيش إحساس غريب وبعتبرها نقطة مهمة في مسيرتي الفنية".

وأكدت الفنانة داليا البحيري أنها لم تتوقع أن يكون هناك جزء ثانِ للفيلم، مشيرة إلى أن الجديد في “أولاد حريم كريم” هو أن الفيلم يأتي بأولاد هالة ومها ودينا ويوضح الصراع القائم بين الأولاد وبين هالة ومها ودينا مع الدور الجديد بشري.

وقالت الفنانة رنا رئيس إن الفنانة بشرى أبلغتها بمشاركتها في الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم”، وستلعب دور “آيلا” ابنة مصطفى قمر.