الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

النجم العالمى بوراك أوزجيفت يصور مشاهد أحدث أعماله الفنية بالأهرامات

النجم العالمي بوراك
النجم العالمي بوراك أوزجيفت

أثار النجم العالمي بوراك أوزجيفت ضجة كبيرة بعد ظهوره بمنطقة أهرامات الجيزة بمصر، ولم تعد الزيارة الأولى له لمصر، وقوبل "بوراك" بترحاب كبير من قبل أهل المنطقة.

وشارك "بوراك" صورًا له أثناء زيارته لأهرامات الجيزة، وعلق قائلًا: "يوم تصوير في مصر"، حيث فسر زيارته لمصر بسبب تصوير مشاهد أحدث أعماله الفنية "مؤسس عثمان" الجزء الخامس؛ نظرًا لبعض أحداث العمل الجديد التاريخية التي تستدعي التصوير بلوكيشنات مصرية أثرية.

 

الجدير بالذكر، أنه بدأ الممثل التركي تصوير الموسم الخامس من مسلسله الجديد المؤسس عثمان، رغم  خلافه مع منتج العمل، ومن المتوقع عرض الموسم الخامس من المسلسل خلال الأشهر القليلة القادمة.  

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 النجم العالمي بوراك أوزجيفت هو ممثل وعارض أزياء تركي من مواليد 24 ديسمبر عام 1984، وأنهى دراسته الثانوية وانتقل إلى جامعة "مرمرة" لدراسة التصوير في كلية الفنون الجميلة، وفي عام 2003 تم انتخابه في أفضل موديل واعد بتركيا، وبعد ذلك بدأ عمله "موديلًا" مع وكالة "أجركان إيريز". 

وفي عام 2005 اشترك في منافسة أفضل موديل في تركيا، لينجح في المسابقة ويصبح أفضل موديل بالفعل، ومن ثم تم إرساله في مسابقة أفضل موديل في العالم ليصبح في المركز الثاني بالمسابقة، وقام بأداء إعلانات كونه "موديلًا" لعديد من الماركات المهمة، وبعدها شارك في فيلم رعب تحت عنوان "مسكون" أو "Haunted". 

وجسد بوراك أوزجيفيت شخصية رئيسية في مسلسل "الحب المستحيل"، ثم تألق في شخصية بالك بك التي جسدها في مسلسل القرن العظيم، وأخر أعماله كانت مشاركته البطولة مع الفنانة فهرية أفجان في مسلسل طائر النمنمة.

ويعد بوراك أحد أهم نجوم الدراما التركية بأعمال مثل "عثمان المؤسس" الذي تناول سيرة حياة مؤسس الدولة العثمانية، من خلال شخصية عثمان ابن أرطغرل الذي جسدها وحققت لها جماهيرية كبيرة، بالإضافة لأعمال أخرى اشتهر بها لدى الجمهور العربي، منها أيضًا أجزاء مسلسل "حريم سلطان"، حينما لعب دور قائد الجيش الذي أحبته بنت السلطان سليمان منذ صغرها.

بوراك العالمي مؤسس عثمان حريم السلطان التركى

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