البلوجر الألمانى نويل يزور منطقة أهرامات الجيزة

زار اليوم البلوجر الألماني الشهير نويل روبرتسون، منطقة أهرامات بصحبة إحدى الشركات الخاصة للترويج إليها، وذلك بعد زياراته إلى العديد من الأماكن الأثرية وآخرهم منطقة العلمين لمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، وقد حرص زوار الأهرامات على التقاط الصور التذكارية مع البلوجر الألماني.

وقد قام البلوجر الألماني الشهير "نويل روبرتسون" بتقديم فيديوهات من مصر برقصته الشهيرة، حيث قدم فيديوهات في العديد من المناطق داخل مصر، سواء بمحافظة أسوان أو في منطقة الحسين أو داخل المتحف المصري الكبير، وقد حظيت باستحسان كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد لاقت فيديوهات "نويل روبرتسون" مشاهدات تصل إلى نصف مليون مشاهدة من متابعيه، وقد علق نويل على هذه الفيديوهات قائلًا: "أنا أحب مصر"، ويصل عدد متابعي نويل على "إنستجرام" لنحو ما يزيد على 4 ملايين متابع.

يشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعاقدت مع البلوجر الألماني نويل، وتم تصوير نحو 15 فيديو في العديد من الأماكن السياحية، ووضعها على صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت استحسانا كبيرا من قبل المتابعين.