جمال شقرة لـ"الشاهد": تقرب عبد الناصر من الإخوان كان مناورة لمعرفة أفكارهم

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن سهلًا وعمل على التغلغل داخل مؤسسات الدولة على رأسها الجيش والشرطة.

كما كشف شقرة خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع: "كلمت الأستاذ وحيد حامد وشرحت له لأنه استند في مسلسل الجماعة أن عبد الناصر إخواني لأنه زار قبر حسن البنا، واستند أيضًا أن عبد الناصر قرر فتح التحقيق في ملف اغتيال حسن البنا".

وأكد شقرة أن هذه كانت مناورة من جمال عبد الناصر، موضحًا أن عبد الناصر كان يحاول معرفة توجهات الجماعة وأفكارها، ولم يفعل ذلك فقط مع الإخوان لكن مع كل الاتجاهات السياسية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.