السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عزيز مرقة لـ"الحياة" خلال مهرجان القلعة: سأتجه للتمثيل قريبًا

عزيز مرقة
عزيز مرقة

قال المطرب عزيز مرقة إن قناة "الحياة" من الوسائل الإعلامية المرموقة نظرًا لما تقدمه من نقل فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وأضاف عزيز مرقة، خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، الجمعة، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ٣١، أنه سوف يتجه إلى التمثيل قريبًا، وأنه حصل على ورشة خاصة للتدريب على هذا الأمر.

وقدم عزيز مرقة خلال حفله بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 مجموعة كبيرة ومتميزة من الأغاني والألحان، نظرًا لأنه يقدم لونًا فنيًا مختلفًا خلال حفلاته.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عددا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

حفل عزيز مرقة بالقلعة

تذيع قناة "الحياة"، على مدار أسبوعين، حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم: هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

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عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز: أنتظر مهرجان القلعة من العام للعام

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة "الحياة" بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.

‏https://fb.watch/mOCPuE1Nz5/?mibextid=cr9u03https://fb.watch/mOCPuE1Nz5/?mibextid=cr9u03

وشهد مهرجان القلعة في دورته الـ٣١، الجمعة، حضورًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا مع الحفلات التي قدمها مجموعة من الفنانين، ومنهم نسمة عبدالعزيز وعزيز مرقة.

وقدمت عازفة الماريمبا، الفنانة نسمة عبدالعزيز، العديد من المقطوعات المميزة خلال حفلها، ومنها رائعة فيروز "سهر الليالي"، و"بص على الحلاوة حلاوة"، وكذلك "الغزالة رايقة" و"حرمت أحبك"، كما عزفت أعمالًا لكوكب الشرق "أم كلثوم"، أما عزيز مرقة فقدم مجموعة من أعماله المميزة التي تفاعل معها الحضور بشكل واسع، ونالت استحسانا كبيرا. 

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