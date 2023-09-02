نجاح كبير.. حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة

يواصل "الدستور" رصد حصاد الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال جميع الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها.

ويجري في هذا التقرير رصد حفلات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، والتي أبهرت الجمهور من داخل مصر وخارجها.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

وشارك النجم محمود الليثي في حفل جديد بمهرجان العلمين يوم 24 أغسطس، حيث قدم عددًا من أغانيه الشعبية المميزة، وقدم الليثي خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني المختلفة التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وهو ما لاقى خلاله تفاعلًا شديدًا من قبل الحاضرين للحفل، وسط نجاح كبير للحفل على مستوى السوشيال ميديا، خاصة أنه قام بالرقص على المسرح كعادته وسط تفاعل شديد للغاية من قبل الموجودين.

حفل مُسَلَم ورشاقة شبابية

ويوم 24 أغسطس تواجد الفنان الشاب مسلم وتألق على المسرح، حيث ظهر بإطلالة بيضاء لفتت أنظار الجمهور، حيث تناسبت مع أجواء مدينة العملين الساحرة.

وعبّر مسلم عن سعادته البالغة بالنجاح الضخم الذي حققه حفله الأول بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيري كبير، قائلًا: «أشعر بفخر واعتزاز بالمشاركة الأولى في مهرجان العلمين، حيث إن الوقوف على هذا المسرح شهادة تكريم في حد ذاتها».

24 أغسطس.. محمد عدوية وليلة سلطنة

تواجد النجم محمد عددوية بمهرجان العلمين الجديدة يوم 24 أغسطس الماضي، وقدم حفلًا مختلفًا للغاية بعد فاصل من النجوم الذين سبقوه.

وعبّر عن سعادته بالمشاركة في الحفل وأن حفله بالمهرجان كان مختلفًا للغاية، بسبب وجوده في مدينة عالمية مثل مدينة العلمين، هذا بجانب التفاعل الكبير الذي رأه من جمهوره في الحفل، قائلًا: "مكنتش متوقع إن الحفل هيكسر الدنيا كده.. سعيد جدًا ومنبهر بردود الفعل عليه".

24 أغسطس.. على قنديل من جديد وسمر طارق فى الحفل نفسه

أحيت النجمة الشابة سمر طارق واحدًا من حفلات مهرجان العلمين الجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث حرصت على تقديم أغانيها الناجحة خلال الفترة الماضية وسط احتفاء كبير من الجمهور.

وبناء على رغبة الجمهور تواجد الاستاند آب كوميدي علي قنديل في الحفل نفسه بعد نجاح حفله الأول مع محمد محسن، وقدم فاصلًا من المواقف والقضايا الكوميدية بشكل مختلف للغاية.

26 أغسطس.. كايروكي يبدعون في العلمين

وخلال السبت الماضي 26 أغسطس، أحيا الفريق الغنائي كايروكي واحدًا من أهم حفلات الموسم، حيث حققوا نجاحًا كبيرًا للغاية.

واحتشد الآلاف من الجمهور فى موقع الحفل قبل بدايته بنحو ٥ ساعات، وغلبت الأعمار السنية الصغيرة على الحاضرين، إلى جانب مجموعة أسر من زوار مدينة العلمين الجديدة، الذين يواصلون الاستمتاع بفعاليات مهرجان «العالم علمين» للأسبوع السابع.

وحرص أمير عيد على تقديم أغنية «أنا نجم» من مسلسله «ريفو»، وذلك بعد حصوله على جائزة «أفضل وجه صاعد بتصويت الجمهور»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية عن هذا المسلسل، وتصدرت «كايروكى» قوائم الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة «X»، مع بدء حفلها فى مهرجان العلمين الجديدة، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفرقة، ونشروا مجموعة صور وفيديوهات من الحفل.