وسط الألعاب النارية.. ويجز يختتم حفله فى مهرجان العلمين بـ"كيفى كده" (فيديو)
اختتم نجم الراب المصري الشاب ويجز حفله الليلة بمهرجان العلمين الجديدة، بأغنية “كيفي كده”، وسط هتافات كبيرة من الجمهور استمرت لدقائق، وانطلاق الألعاب النارية.
وقدم ويجز مجموعة من أغنياته المميزة بحفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط الآلاف من الجمهور الذي حرص على التواجد قبل ساعات لحضور حفل نجمهم المفضل.
حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة
وقدم ويجز خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي أشعلت المسرح ورددها معه الجمهور منذ صعوده للمسرح ومن أغانيه التي قدمها أغنية "علي بابا" التي تقول كلماتها:
علي بابا ع المدفع يا با من الورديان للمطرية
أربعين نسخة وعلي بابا علي بابا
lava فجرت الطاقة أبخ
lava أبخ
اسمي خارم نص راسك
في تبطيل مافيش إرادة مافيش إرادة
يحطني في راسه بدري يعجز يعجز
ما ركبش الغلط مش بتأسف بتأسف
يشوفوا غضبي الشباب يتحفز يتحفز
أبدأ الاشارة كله ينفذ
أتزربن أعلق المشانق المشانق
دكينا كثير قد المكابس المكابس
أصحى متأخر يوم مدارس مدارس
عيني باردة عينيكم عليها حارس حارس
أجيب ضرفها أشمعها أشمعها
نجوم في رجلي ألمعها ألمعها
جعجعة أوريها أسمعها أسمعها
بتشكي هم وتدمعنا
المساكن بتتكلم والصبيان بتتأدب
صاحبي السيط والغنى الجوز
شغلتنا حلوة وجوز اللوز
ما يشغلنيش الفرقع لوز
الغدر يا با ع الودان، وإنتم زبالة االغدارين
وفي بلدنا إنتم في أمان، بالضرر ما تطولش حريم
شباب حلنجي وبهلوان، كاسيهم بجيبي الكريم
الطورس توكة الحزام، والسيطرة في العطارين
كان على يدي على مين علي بابا
كان على يدي على مين علي بابا
كان على يدي على مين علي بابا
كان على يدي على مين علي بابا
على مين، على مين
كان على يدي على
على مين، على مين
كان على يدي