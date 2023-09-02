وسط الألعاب النارية.. ويجز يختتم حفله فى مهرجان العلمين بـ"كيفى كده" (فيديو)

اختتم نجم الراب المصري الشاب ويجز حفله الليلة بمهرجان العلمين الجديدة، بأغنية “كيفي كده”، وسط هتافات كبيرة من الجمهور استمرت لدقائق، وانطلاق الألعاب النارية.

وقدم ويجز مجموعة من أغنياته المميزة بحفله بمهرجان العلمين الجديدة، وسط الآلاف من الجمهور الذي حرص على التواجد قبل ساعات لحضور حفل نجمهم المفضل.

ويجز

حفل ويجز بمهرجان العلمين الجديدة

وقدم ويجز خلال الحفل مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي أشعلت المسرح ورددها معه الجمهور منذ صعوده للمسرح ومن أغانيه التي قدمها أغنية "علي بابا" التي تقول كلماتها:

علي بابا ع المدفع يا با من الورديان للمطرية

أربعين نسخة وعلي بابا علي بابا

lava فجرت الطاقة أبخ

lava أبخ

اسمي خارم نص راسك

في تبطيل مافيش إرادة مافيش إرادة

يحطني في راسه بدري يعجز يعجز

ما ركبش الغلط مش بتأسف بتأسف

يشوفوا غضبي الشباب يتحفز يتحفز

أبدأ الاشارة كله ينفذ

أتزربن أعلق المشانق المشانق

دكينا كثير قد المكابس المكابس

أصحى متأخر يوم مدارس مدارس

عيني باردة عينيكم عليها حارس حارس

أجيب ضرفها أشمعها أشمعها

نجوم في رجلي ألمعها ألمعها

جعجعة أوريها أسمعها أسمعها

بتشكي هم وتدمعنا

المساكن بتتكلم والصبيان بتتأدب

صاحبي السيط والغنى الجوز

شغلتنا حلوة وجوز اللوز

ما يشغلنيش الفرقع لوز

الغدر يا با ع الودان، وإنتم زبالة االغدارين

وفي بلدنا إنتم في أمان، بالضرر ما تطولش حريم

شباب حلنجي وبهلوان، كاسيهم بجيبي الكريم

الطورس توكة الحزام، والسيطرة في العطارين

كان على يدي على مين علي بابا

كان على يدي على مين علي بابا

كان على يدي على مين علي بابا

كان على يدي على مين علي بابا

على مين، على مين

كان على يدي على

على مين، على مين

كان على يدي