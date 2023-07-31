الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

ظهرت الآن.. لينك نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

ظهرت الآن  نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والتي توفرها بوابة وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي مع انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق لجميع المواد والتي تمت بصورة إلكترونية لجميه اسئلة البابل شيت وتصحيح كل سؤال بإشراف معلمين في الاسئلة المقالية كما أوضح حجازي من قبل .

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 باتباع الخطوات التي تعرضها الدستور في التقرير التالي

نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 بالاسم ورقم الجلوس

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة وزارة التربية والتعليم حيث اتاحتها الوزارة فور اعتمادها على بوابتها الإلكترونية تسهيلًا للطلاب في الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس التي ستوفرها كاملة بالدرجات في صباح اليوم التالي لظهور النتيجة ، وللحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي  2023 اتبع الخطوات التالية : 

نتيجة الثانوية العامة محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023

  • أولا الدخول عبر بوابة وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 أو الضغط مباشرة على الرابط التالي: من هنا.
  • ثانيًا: الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 
  • ثالثُا : اكتب رقم جلوس الطالب 
  • رابعًا : اضغط على كلمة النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 المجموع الكلي للطالب . 

درجة النجاح  والمجموع الكلي للثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية  والتعليم درجة النجاح والمجموع الكلي للثانوية العامة 2023 وهي نفسها المعتمدة منذ سنوات طويلة ، ويبلغ المجموع الكلي للثانوية العامة 410 وتكون درجة النجاح من النصف وهي 205 ، بينما تختلف درجة النجاح في مواد الثانوية العامة من مادة لاخرى وهي كالتالي: 

  • مادة اللغة العربية      80 درجة، ودرجة النجاح : 40 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الأولي     50 درجة، ودرجة النجاح :  25 درجة
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية      40 درجة، ودرجة النجاح :  20 درجة
  • مادة الرياضيات البحته        60 درجة، ودرجة النجاح :  15 درجة
  • مادة الرياضيات التطبيقية     60 درجة، ودرجة النجاح :  15 درجة
  • مادة الكيمياء   60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة الفيزياء   60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة الجيولوجيا        60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة الأحياء   60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة التاريخ   60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة الجغرافيا 60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة الفلسفة والمنطق  60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة علم النفس والاجتماع    60 درجة، ودرجة النجاح :  30 درجة
  • مادة التربية الدينية (لا يضاف للمجموع)     25 درجة، ودرجة النجاح :  12.5 درجة
  • مادة التربية الوطنية (لا يضاف للمجموع)   25 درجة، ودرجة النجاح :  12.5 درجة
  • مادة الاقتصاد والإحصاء (لا يضاف للمجموع  25 درجة ، ودرجة النجاح :     12.5 درجة .

نتيجة 3 ثانوي 2023 عبر بوابة الدستور 

يوفر الموقع الإلكتروني لجريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة 3 ثانوي 2023  من خلال الضغط على الرابط التالي : من هنا.

ثم كتابة رقم الجلوس،  واكتب الكود الظاهر امامك، ثم اضغط على عرض نتيجة 3 ثانوي 2023  فتظهر النتيجة . 

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