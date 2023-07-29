الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلبة 3 ثانوى.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال مؤتمر صحفي ستنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة وتوفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، كما سيتم توفيرها في المدارس بالمجان .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

يستطيع الطلاب في محافظة الدقهلية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي والمتوقع أن تكون خلال الاسبوع المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم . 

نتيجة الثانوية العامة 2023.. استعلم عن نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم

استخراج بيان نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.. تفاصيل

وتوفر الوزارة رابط الكتروني لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 باتباع الخطوات التالية: 

أولا :  الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًأ :  الضغط على أيقونة  الخدمات الالكترونية .

ثالثاً : الضغط على أيقونة  بوابة مركز المعلومات ، ومنها الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة .

 على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنشيط رابط نتيجة الثانوية العامة 2023  عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي من وزير التعليم رضا حجازي خلال الساعات القادمة. 

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022-2023 ، يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا ، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة.

 

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور 

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ،ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من الوزير، وعليك أولًا تسجيل بياناتك بالضغط على الرابط التالي من هنا ، ثم كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل، وسيتم ارسال نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023  فور اعتمادها .

txt

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا ورابط النتيجة

txt

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة ورابط النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2023 أوائل الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات بوابة الثانوية العامة نتيجة 3 ثانوي نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 نتيجه الثانويه العامه نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس

الأكثر قراءة

106 ملايين جنيه لإعادة تأهيل مبنى الخدمات.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء 15 مايو

نتيجة 3 ثانوي| رابط بوابة الثانوية العامة لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 لمحافظة الوادي الجديد برقم الجلوس عبر الدستور

عبر الدستور| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة دمياط برقم الجلوس

الأكثر سخونة على الإطلاق.. ماذا بعد شهر يوليو في ارتفاع درجات الحرارة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟