لطلبة 3 ثانوى.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك من خلال مؤتمر صحفي ستنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة واعتماد النتيجة وتوفيرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، كما سيتم توفيرها في المدارس بالمجان .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية

يستطيع الطلاب في محافظة الدقهلية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة الدقهلية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم رضا حجازي والمتوقع أن تكون خلال الاسبوع المقبل عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

وتوفر الوزارة رابط الكتروني لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 باتباع الخطوات التالية:

أولا : الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثانيًأ : الضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية .

ثالثاً : الضغط على أيقونة بوابة مركز المعلومات ، ومنها الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة .

على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنشيط رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة فور اعتماد نتيجة 3 ثانوي من وزير التعليم رضا حجازي خلال الساعات القادمة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2022-2023 ، يبلغ 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب شعبة علمي علوم 31688 ألفًا، وعدد طلاب شعبة علمي رياضة 7327 ألفًا، وطلاب الشعبة الأدبية 14054 ألفًا، وطلاب الدبلومة الأمريكية 344 طالبًا، وطلاب المنازل 4320 طالبًا، وطلاب الخدمات 2188 طالبًا ، وعدد الطلاب 23769 طالبًا، والطالبات 29644 طالبة، فيما بلغ عدد اللجان الامتحانية 147 لجنة، بالإضافة إلى لجنة النور للمكفوفين، ولجنة السجن بجمصة، ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة، ولجنة معهد الأورام بالمنصورة، بإجمالي 151 لجنة.

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 عبر الدستور

يوفر موقع جريدة الدستور رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 ،ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من الوزير، وعليك أولًا تسجيل بياناتك بالضغط على الرابط التالي من هنا ، ثم كتابة اسم الطالب ، ورقم جلوسه ، والبريد الإلكتروني ، ورقم الموبايل، وسيتم ارسال نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 فور اعتمادها .