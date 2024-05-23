بعد غياب 12 عامًا مصر للطيران تفوز بنقل 15 ألف حاج من غينيا ومالى

قال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر للطيران إن الشركة نجحت في موسم حج هذا العام 2024م/ 1445 هـ، في الفوز بنقل أعداد الحج الرسمي لدولة غينيا بعد غياب 12 عامًا عن هذه السوق المهمة، وذلك بعد منافسة قوية مع كبري شركات الطيران العربية والإفريقية للفوز بهذه المناقصة الدولية.

وأضاف زكريا أنه بناء على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بتوسيع خدمات السفر للناقل الوطني، خاصة داخل الأسواق الإفريقية بتقديم أفضل خدمة بأنسب سعر.

نقل 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية

تمكنت مصر للطيران من الفوز هذا العام بنقل أكثر من 15 ألف حاج من حجاج دولتي غينيا ومالي إلى ومن المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، ويعد ذلك تأكيدًا على ريادة الشركة الوطنية داخل القارة السمراء، كونها أول شركة طيران أنشئت في إفريقيا والسابعة على مستوى العالم منذ السابع من مايو عام 1932.

وأعرب زكريا عن سعادته بثقة حكومتي دولتي غينيا ومالي في إمكانات الناقل الجوي المصري لنقل حجاج الدولتين، مؤكدا قدرة مصر للطيران على تحمل هذه المسئولية وتلبية رغبات جميع عملائها حول العالم وبخاصة في موسم الحج.

وأضاف الطيار محمد موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية قائلا: "يشرفنا أن نسخر كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين على متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة، سواء على متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت، حيث من المقرر أن تسير مصر للطيران 33 رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا إلى مطار المدينة المنورة لنقل 10200 حاج في مرحلة الذهاب اعتبارًا من يوم الجمعة 24 مايو الجاري حتى 6 يونيو المقبل، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى كوناكري، اعتبارا من 22 يونيو حتى 5 يوليو المقبل.

كما تسير مصر للطيران أيضًا 17 رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي إلى مطار المدينة المنورة لنقل 5250 حاجًا، اعتبارا من اليوم الخميس 23 مايو حتى 2 يونيو المقبل على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارًا من 22 يونيو حتى 3 يوليو المقبل وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة باسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلى مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد 309 ركاب.