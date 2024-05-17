الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الطيران: أرباح إيجابية كبيرة تحققها شركة مصر للطيران

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، أن شركة مصر للطيران حققت أرباحًا إيجابية عن العام المالي 2022/ 2023، ومن المنتظر أن تحقق الشركة أرباحًا كبيرة في العام المالي 2024/2023 وذلك طبقًا للمؤشرات الحالية.

وأضاف الوزير في رسالة شكر لجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن جهودهم المخلصة ودورهم الفعال والمؤثر خلال الفترة الماضية، كانت له نتائج إيجابية بعكس ما تردد من أخبار مغلوطة تزعم تحقيق شركة مصر للطيران خسائر كبيرة.

وشدد الوزير على أن أي معلومات لا يتم حجبها عن الجهات المعنية والرأي العام، وأهاب بكل من يدلي بأي معلومة أن يتأكد من حقيقة ما يتم نشره أو إذاعته حتى لا يؤثر بالسلب على أداء منظومة العمل.

توضيح الحقيقة كاملة بكل شجاعة أمام الرأي العام

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وزير الطيران يهنئ العاملين بخدمات الملاحة الجوية على تجديد اعتماد الأيزو

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وزير الطيران يشارك فى افتتاح فعاليات المؤتمر الطبى السنوى "للسياحة العلاجية والتحول الرقمى"

وأضاف وزير الطيران المدني "لي كلمة شكر لشركاء النجاح من رجال الصحافة والإعلام، وعلى الأخص أتوجه بالشكر لمن بادر على الفور بتوضيح الحقيقة ونشرها في اليوم التالي من إذاعتها، مشيدًا بسرعة استجابته في تصحيح البيانات التي تم نشرها وإذاعتها حرصًا منه على توضيح الحقيقة كاملة بكل شجاعة أمام الرأي العام، وأخيرًا أحث الجميع بمراعاة ضمائرهم فيما يتم نشره وتداوله وأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدني لصالح وطننا الغالي مصر".

كان وزير الطيران المدني، قد شهد أمس افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الثانى لمستشفى مصر للطيران للسياحة العلاجية والتحول الرقمي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كواجهة سياحية تتمتع بإمكانات إقليمية وعالمية كبيرة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنشيط حركة السياحة العلاجية والاستشفائية الوافدة إلى مصر، وأيضًا ما اتخذته الوزارة من خطوات فعالة بما يحقق تنوع الأنماط السياحية داخل مصر.

وزير الطيران الرأي العام شركة مصر للطيران أرباحا إيجابية جميع العاملين

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