وزير النقل يبحث فى إسبانيا تطوير 23 قطارًا للخط الأول للمترو

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والوفد المرافق له في مستهل زيارته دولة إسبانيا وبحضور السفيرة منى عرفة القائم بأعمال السفير المصري بمدريد، مصانع شركة كاف بمدينتي بيازين وتيراناسا، حيث تفقد الوزير خطوات الإنتاج بمصنع بيازين الذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 100 عام.

كما تفقد وزير النقل مصنع إنتاج العجل الخاص بالشركة، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين صناعة النقل كهدف رئيسي لوزارة النقل.

أهمية كبيرة للتعاون مع الشركة في توطين صناعة النقل في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

وقام الوزير بالتفتيش على أعمال تحديث وتطوير قطار مترو الخط الأول الجاري تحديثه وتطويره ورفع كفاءته بمعرفة شركة كاف، وذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديث وتطوير 23 قطارا للخط الأول للمترو الذي تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة، حيث يعتبر هذا القطار هو القطار النموذج الذي سيتم اعتماده لتنفيذ تحديث وتطوير باقي القطارات على أساسه.

جدير بالذكر أنه سيتم تحديث وتطوير باقي القطارات وعددها 22 قطارا بورشة كوتسيكا بالخط الأول طبقا لهذا النموذج.

وعقب جولته التفقدية عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة شركة كاف تم التأكيد فيه على أهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين الصناعة كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل، مشيرا إلى أهمية تطوير وتحديث قطارات المترو بالخطين الأول والثاني طبقا لأعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية والأمن والسلامة مع ضمان زيادة العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة 20 عاما على الأقل، مؤكدا أهمية البدء في أعمال تحديث وتطوير 39 قطارا بالخط الثاني للمترو التي تم توريدها منذ أكثر منذ 25 سنة، على أن تتم كل أعمال التحديث والتطوير بورش الخط الثاني للمترو.

وأشار إلى أنه قد تم الاتفاق مع الشركة على عقود لصيانة قطارات الخطين الأول والثاني لضمان إنتاجية قطع الغيار الأصلية الخاصة بهذه القطارات، وكذلك ضمان توطين صناعة النقل حيث تم الاتفاق على ألا تقل نسبة التوطين عن 40%؜ من قيمة التعاقد ودفعها بالجنيه المصري.

وفي نهاية جولته، أكد الوزير أهمية قيام الشركة بدراسة إنشاء مصنع لإنتاج عجل قطارات السكك الحديدية والمترو في مصر بالتعاون مع إحدى شركات إنتاج الحديد المصرية وعلى أن يقوم هذا المصنع بتوريد منتجاته لكل من السكة الحديد ومشروعات المترو والجر الكهربائي مع العمل على تصدير منتجات هذا المصنع إلى كل دول العالم.

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