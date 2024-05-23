الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تركيب قضبان خط القطار الكهربائى "السخنة-العلمين-مطروح" (فيديو)

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لتركيب قضبان الخط الأول من شبكة القطار  الكهربائي السريع "السخنة-العلمين-مطروح".

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وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم

أعمال تركيب قضبان  السكة لأول قطار كهربائي سريع في مصر

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

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"رأس الحكمة - العلمين"| وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع

يهدف أيضًا لخلق  محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.  

يربط بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر-السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة)، بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة، كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

شاهد الفيديو من هنا

وزارة النقل شبكة القطار الكهربائي السريع محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط الربط بين المناطق السياحية وزير النقل

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