الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

“رأس الحكمة - العلمين”| وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة /العلمين/مطروح ) في المسافة من رأس الحكمة وحتى محطة العلمين.

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وزير النقل يترأس الجمعية العامة العادية لـ"مترو الأنفاق"

وتفقد وزير النقل خلال الجولة، يرافقه  قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق، مواقع العمل في أول قطار كهربائي سريع خاص بشبكة القطار الكهربائي السريع والتي يجري حاليًا أختبارات التجارب له على السكة بالمانيا.

بدأت الجولة بتفقد محطات رأس الحكمة  و الضبعة  و سيدى عبد الرحمن  حيث تقع هذه المحطات في مسار القطار السريع على الطريق الساحلي الدولي، كما تقع تلك المحطات وسط هذه المدن، لكي تخدم القاطنين والعاملين بها والمترددين عليها، ويمثل مرور القطار السريع بها حافزا إيجابيا للإقبال عليها سواء للعمل فيها، أو للسياحة، أو السكن بها، أو إنشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى أيدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة بعدها توجه لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ وانشاء محطة  العلمين وهى محطة للقطار السريع، ستخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى حركة نقل البضائع كما  انها محطة انتقال لجميع القاطنين والايدي العاملة والمتمردين علي المنطقة أثناء التنفيذ والانشاء سواء علي المستوي المحلي للانتقال من جميع محافظات الجمهورية أو علي المستوي العالمي للانتقال من خلال المطارات التي يمر بها شبكة القطار السريع.

الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات

واستعرض وزير النقل مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق  الموقف التنفيذي لباقي محطات المشروع سواء من حيث التقدم في معدلات تنفيذ أوتشطيب المحطات أو من حيث مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي  لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة  وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

وتابع الوزير مسار المشروع  والاعمال الصناعية من  كباري وانفاق واخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من اخطار السيول في هذه المسافة  ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المخطط.

وأكد “الوزير” أن الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، تحت إشراف الاستشارى العام للمشروع "سيسترا" الفرنسى.

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وزارة النقل تعلن موعد تشغيل سيارات الأجرة الكهربائية في العاصمة الإدارية

تركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية 

كما استعرض قطاعات المسار التي تم وجاري  تسليمها   لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ  أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك الجدول الزمني  الخاص بتصنيع وتوريد  الوحدات المتحركة للخط الاول  من الشبكة حيث تم وصول اول قطار إقليمي  وجاري تصنيع باقي القطارات الإقليمية وفقا للجدول الزمني  المخطط.

كما تم تصنيع أول قطار كهربائي سريع ويتم حاليا إجراء أختبارات التجارب له على السكة بالمانيا على أن يتوالى  تصنيع باقي القطارات تباعا.

واكد الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات  بالاضافة الى خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)  وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -...  ) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير  

بالاضافة الى الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة  في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية  وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة  وخلق محاور تنمية جديدة   والحد من التلوث البيئى.مشيرا الى ان خطوط  شبكة  القطار الكهربائي السريع الثلاثة توفر الالف من  فرص ااعمل المباشرة والغير  مباشرة

وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
وزير النقل اثناء تفقده شبكة القطار الكهربائى
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المناطق السياحية الوزير شبكة القطار الكهربائي السريع جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات

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