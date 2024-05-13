تشغيل قطارات إضافية في عيد الأضحى اعتباراً من 10 يونيو (انفوجراف)

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية، بالإضافة إلى القطارات الحالية، خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024، وذلك لتيسير راحة وراحة جمهور الركاب.

ووجه المهندس محمد عامر رئيس الهيئة برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات لضمان توفير الراحة والأمان للمسافرين على الخطوط القبلية والبحرية، كما تم تكثيف الرقابة داخل صالات الحجز وتشديد الإجراءات لمنع السوق السوداء، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع استغلال أمثل لطاقات النقل المتاحة.

وتم التأكيد على استمرار أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من حالته الفنية الجيدة، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها في السفريات.

وبيانها كالآتي :

أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس :

- قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / الأقصر يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 وحتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساءاً من محطة القاهرة يصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2041 ( تالجو ) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 وحتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحاً من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :

- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتي 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساءاً من محطة القاهرة يصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم 14 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05:15 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .



ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :

- قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1952 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 10/ 11-6-2024 حتى ليلة 27 / 28 -6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 01:45 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1953 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1954 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 10 / 6 / 2024 حتى 27 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11:05 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1955 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 11 / 6 / 2024 حتي 28 / 6 / 2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1944( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 09:05 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 1945 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم 19 /6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءاً من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة 01:15 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

رابعاً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :

- قطار 2242 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:10 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07:25 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2243 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 21 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 07:45 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 13/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساءاً من محطة القاهرة يصل أسوان 10:00 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 20 / 6/ 2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءاً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:10 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2250 ( تحيا مصر ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 14 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2251 ( تحيا مصر ) أسوان / الإسكندرية لنادي الجعافرة بالإسكندرية يعمل يوم 23 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 14/ 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساءاً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 04:45 صباحاً طبقاً للجدول المرفق .

- قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية لنادي ابو الريش بالإسكندرية يعمل يوم 24 / 6 / 2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءاً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءاً .

والهيئة تؤكد أنها لا تتواني في بذل أقصي جهودها للعمل علي راحة جمهور الركاب وكل عام وأنتم بخير .

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى

مواعيد القطارات الاضافية خلال عيد الاضحى